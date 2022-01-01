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Новое видео LANSDOWNE



Halo, новое видео группы LANSDOWNE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Medicine, релиз которого намечен на третье декабря на AFM Records.



"Halo" - это песня о том, как мы переживаем потерю, будь то конец отношений или жизни. Боль, гнев, замешательство, вопросы, которые у нас никогда не будет возможности задать. А также память о том влиянии, которое люди, которых мы потеряли, оказали на нашу жизнь. Речь идет о том, чтобы помнить, что люди, которых мы любим, на самом деле никогда не покидают нас".







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