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*DAVE MUSTAINE: «METALLICA не заплатила мне столько, сколько.... 21
*JOE LYNN TURNER критикует KISS за использование фонограммы 20
*Фронтмен NICKELBACK назвал JAMES'a HETFIELD'a своим «рок-бог... 13
*Новое видео HOST 11
*DAVE MUSTAINE — о провалившемся релизе METALLICA 11
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Новое видео LANSDOWNE



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Halo, новое видео группы LANSDOWNE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Medicine, релиз которого намечен на третье декабря на AFM Records.

"Halo" - это песня о том, как мы переживаем потерю, будь то конец отношений или жизни. Боль, гнев, замешательство, вопросы, которые у нас никогда не будет возможности задать. А также память о том влиянии, которое люди, которых мы потеряли, оказали на нашу жизнь. Речь идет о том, чтобы помнить, что люди, которых мы любим, на самом деле никогда не покидают нас".




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