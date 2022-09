сегодня



Новая песня LEATHER LEONE



"We Take Back Control", новая песня LEATHER LEONE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "We Are The Chosen", выход которого запланирован на 25 ноября на Steamhammer/SPV.



Трек-лист:



01. We Take Back Control 4:49

02. Always Been Evil 4:06

03. Shadows 4:08

04. Off With Your Head 5:17

05. We Are The Chosen 5:27

06. Tyrants 4:29

07. Hallowed Ground 6:56

08. Dark Days 3:41

09. Who Rules The World 5:09

10. The Glory In The End 3:26







+2 -0



просмотров: 173