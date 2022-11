сегодня



Новое видео LEATHER



"We Are The Chosen", новое видео группы LEATHER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома We Are The Chosen, выходящего 25 ноября:



"We Take Back Control"

"Always Been Evil"

"Shadows"

"Off With Your Head"

"We Are The Chosen"

"Tyrants"

"Hallowed Ground"

"Dark Days"

"Who Rules The World"

"The Glory In The End"







+1 -0



просмотров: 191