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Leather

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|||| 21 окт 2022

Видео с текстом от LEATHER



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Who Rules The World, новая песня LEATHER LEONE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "We Are The Chosen", выход которого запланирован на 25 ноября на Steamhammer/SPV.

Трек-лист:

01. We Take Back Control 4:49
02. Always Been Evil 4:06
03. Shadows 4:08
04. Off With Your Head 5:17
05. We Are The Chosen 5:27
06. Tyrants 4:29
07. Hallowed Ground 6:56
08. Dark Days 3:41
09. Who Rules The World 5:09
10. The Glory In The End 3:26




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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21 окт 2022
o
overgrin
помоему Painkiller то лучше ...или

просмотров: 223

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