4 окт 2022 : Новое видео AFTER LAPSE



"Come Undone", новое видео группы AFTER LAPSE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Face The Storm, выходящего девятого декабря:



"Thrive

"Where No One Cares"

"Come Undone"

"Face The Storm"

"Beyond The End"

"The Lie"

"Through This War"

"More"

"Facta Non Verba"

"Heal"

