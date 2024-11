сегодня



Новое видео AFTER LAPSE



"Thanks, But No Thanks" , новое видео группы AFTER LAPSE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Pathways", выходящего 13 декабря на Frontiers Records:



1. The Shadow People

2. Clones

3. Dust To Dust

4. Thanks, But No Thanks

5. Dying Star

6. Walking By The Wire

7. Wounds Of The Past

8. Turn Into Light

9. Temperance https://afterlapse.bandcamp.com/







