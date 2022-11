сегодня



Новое видео AFTER LAPSE



"Face The Storm", новое видео группы AFTER LAPSE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Face The Storm", выходящего девятого декабря.



Трек-лист:



"Thrive

"Where No One Cares"

"Come Undone"

"Face The Storm"

"Beyond The End"

"The Lie"

"Through This War"

"More"

"Facta Non Verba"

"Heal"

"Along The Way"







+0 -0



просмотров: 154