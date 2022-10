сегодня



Альбом DISARMONIA MUNDI выйдет на виниле



Rockshots Records сообщили о планах выпуска виниловой версии альбома DISARMONIA MUNDI "Fragments Of D-Generation".



Трек-лист:



“Common State Of Inner Violence”

“Morgue Of Centuries”

“Red Clouds”

“Quicksand Simmetry”

“Swallow The Flames”

“Oceangrave”

“A Mirror Behind”

“Come Forth My Dreadful One”

“Shattered Lives And Broken Dreams”

“Colors Of A New Era”







