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*JOE LYNN TURNER записался с группой КНЯZZ 55
*Басист SYSTEM OF A DOWN: «Ню-металл — это не стиль, это эпох... 47
*Вокалист LIFE OF AGONY, ставший вокалисткой, вновь решил ста... 36
*Автограф-сессия гитариста MY DYING BRIDE в Москве 21
*CHARLIE BENANTE: «LARS ULRICH был прав — Spotify убивает муз... 20
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Disarmonia Mundi

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|||| сегодня

Новая песня DISARMONIA MUNDI



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"Oathbreaker", новая песня группы DISARMONIA MUNDI, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома , выход которого запланирован на следующий год.




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