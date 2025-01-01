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Видео с текстом от DESTINITY
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Видео с текстом от DESTINITY
326
Умер Джон Сайкс
124
EXODUS меняют нового на старого
55
MARKO HIETALA: «Я пожалел об уходе из NIGHTWISH, когда ещё с...
39
TOMMY LEE: «Хватит пиарить свои ср..е концерты и альбомы, мы...
39
все новости группы
Disarmonia Mundi
Италия
Death Metal
http://www.disarmoniamundi.com
Myspace:
http://www.myspace.com/disarmoniamundi
23 янв 2025
:
Новая песня DISARMONIA MUNDI
27 ноя 2024
:
Новая песня DISARMONIA MUNDI
6 окт 2022
:
Альбом DISARMONIA MUNDI выйдет на виниле
22 май 2015
:
Новая песня DISARMONIA MUNDI
17 мар 2015
:
Новый альбом DISARMONIA MUNDI выйдет в июне
24 фев 2015
:
Новый альбом DISARMONIA MUNDI выйдет весной
6 июн 2011
:
Переиздание DISARMONIA MUNDI выйдет и июне
5 ноя 2009
:
Детали нового альбома DISARMONIA MUNDI
19 дек 2005
:
Вокалист SOILWORK работает над новым альбомом DISARMONIA MUNDI
сегодня
Новая песня DISARMONIA MUNDI
"Adrift Among Insignificant Strangers", новая песня группы DISARMONIA MUNDI, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома , выход которого запланирован на этот год.
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Сообщений нет