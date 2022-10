7 окт 2022



Новое видео BURY TOMORROW



"Abandon Us", новое видео группы BURY TOMORROW, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Seventh Sun, выходящего 31 марта на Music For Nations:



"The Seventh Sun"

"Abandon Us"

"Begin Again"

"Forced Divide"

"Boltcutter"

"Wrath"

"Majesty"

"Heretic"

"Recovery?"

"Care"

"The Carcass King"







