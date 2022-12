сегодня



Новое видео BURY TOMORROW



"Boltcutter," новое видео группы BURY TOMORROW, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Seventh Sun, выходящего 31 марта на Music For Nations:



"The Seventh Sun"

"Abandon Us"

"Begin Again"

"Forced Divide"

"Boltcutter"

"Wrath"

"Majesty"

"Heretic"

"Recovery?"

"Care"

"The Carcass King"







+1 -0



просмотров: 137