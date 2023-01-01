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Bury Tomorrow

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Новое видео BURY TOMORROW



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"Heretic", feat. Loz Taylor, новое видео группы BURY TOMORROW, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Seventh Sun", выходящего 31 марта на Music For Nations.

Трек-лист:

"The Seventh Sun"
"Abandon Us"
"Begin Again"
"Forced Divide"
"Boltcutter"
"Wrath"
"Majesty"
"Heretic"
"Recovery?"
"Care"
"The Carcass King"

BURY TOMORROW Launch Video For




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