Новая песня JUDICATOR



"Ursa Major", новая песня группы JUDICATOR, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "The Majesty of Decay", выход которого намечен на 25 ноября на Prosthetic Records.



Трек-лист:



1. Euphoric Parasitism

2. The Majesty of Decay

3. From the Belly of the Whale

4. Daughter of Swords

5. Ursa Minor

6. Ursa Major

7. The High Priestess

8. The Black Elk

9. Judgment

10. Metamorphosis







