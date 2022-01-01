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*Фронтмен NICKELBACK назвал JAMES'a HETFIELD'a своим «рок-бог... 13
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Judicator

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Новое видео JUDICATOR



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The Majesty of Decay, новое видео JUDICATOR, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "The Majesty of Decay", выход которого состоялся 25 ноября на Prosthetic Records.

Трек-лист:

1. Euphoric Parasitism
2. The Majesty of Decay
3. From the Belly of the Whale
4. Daughter of Swords
5. Ursa Minor
6. Ursa Major
7. The High Priestess
8. The Black Elk
9. Judgment
10. Metamorphosis




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