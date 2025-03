сегодня



Новое видео JUDICATOR



A Miracle of Life, новое видео JUDICATOR, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Concord”:



“Call Us Out Of Slumber”

“Sawtooth”

“Johannah’s Song”

“A Miracle Of Life”

“Weeping Willow”

“Imperial”

“Hold Your Smile”

“Concord”

“Blood Meridian”







