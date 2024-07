Новое видео DEAD POET SOCIETY

сегодня



"Hurt", новое видео группы DEAD POET SOCIETY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Fission:



"- 5:29:45"

"Running In Circles"

"Hurt"

"How Could I Love You?"

"I hope you hate me."

"UTO"

"Tipping Point"

"LA Queen"

"Hard To Be God"

"81 Tonnes"

"My Condition"

"KOET"

"Black and Gold"











