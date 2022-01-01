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Angus McSix

*
Страна
United KingdomВеликобритания
Стиль
-
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|||| сегодня

ANGUS MCSIX определились с составом



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ANGUS MCSIX опубликовали следующее сообщение:

«Thalia Bellazecca (экс-Frozen Crown) радует искромётными гитарными риффами в роли персонажа Thalestris, что соответствует её статусу королевы, обученной быть лучшей из лучших. С телом, высеченным в камне, Manu Lotter демонстрирует свою мощь в роли Skaw! Первобытный берсеркер уже буравил барабаны в Rhapsody of Fire и Emil Bulls, а теперь возвращается, чтобы выплеснуть свою безграничную ярость на барабанах в Angus McSix. И всё же для мастера Orden Ogan Sebastian'а "Seeb" Levermann'а это Arch Demon Seebulon. С его мощной гитарой, басом и продюсерскими навыками он открывает ад на Земле без малейшей толики милосердия. 

Будущее вселенной теперь может спасти только всепроникающий вокал Thomas'a Winkler'a (экс-Gloryhammer) в роли Prince'a Angus'a. Все вместе они создают новые, невиданные доселе легенды и прокладывают себе путь к вершинам жанра. Да здравствует новый могучий металлический альянс Angus McSix — да направит их меч силы в их стремлении спасти вселенную».

ANGUS MCSIX Announces Complete Band Lineup




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