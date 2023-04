сегодня



Новое видео ANGUS McSIX



Laser-Shooting Dinosaur, новое видео ANGUS McSIX, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Sword of Power", выход которого состоялся седьмого апреля на Napalm Records:



Master of the Universe

Sixcalibur

Laser-Shooting Dinosaur

Amazons of Caledonia

Ride to Hell

Starlord of the Sixtus Stellar System

The Vision in the Fires (Intro)

Eternal Warrior

The Key to Eternity

In a Past Reality

Fireflies of Doom

Just a Fool Will Play Tricks on Angus McSix (Bonus Track)







