MEZZROW возвращаются после 30 лет молчания



MEZZROW сообщили о возвращении к активной деятельности спустя более чем 30 лет. Выпущенный в 1990 году дебютный альбом Then Came The Killing по-прежнему считается одной из жемчужин шведской и скандинавской сцены. В 2021 году Conny Welén (ex-Hexenhaus) и Uffe Pettersson (ex-Rosicrucian) приняли решение вновь отложить отпечаток на трэшевой сцене нового века и призвали под свои знамена Magnus Söderman (Nightrage) и Ronnie Björnström (ex-Defiatory, ex-Aeon) для создания нового шедевра. Доукомплектовав состав Jon Skäre (Defiatory, Hulkoff), коллектив подписал соглашение с новый лейблом Fireflash Records, новым подразделением Atomic Fire Records и готов представить миру новую работу весной 2023 года. Продюсерами материала выступили Conny Welén, Ronnie Björnström и Magnus Söderman. За сведение и мастеринг отвечал Ronnie Björnström(Sorcerer, Meshuggah, 220 Volt a.o.), а за оформление альбома Pär Olofsson.



«Конечно, у нас немного новое и обновленное звучание, более зрелое и мрачное, но это все еще старый добрый трэш-метал из Bay Area, который является фундаментом. Мы отказываемся от понижающей настройки гитар, и вы обязательно услышите, что поет Uffe! Некоторые песни на самом деле слегка мелодичны, но в трэшевой манере. Так что не волнуйтесь, мы не будем исполнять баллады» — говорит по этому случаю Conny Welén.



«Это просто потрясающе! Это большая честь — подписаться на совершенно новый лейбл с такими " мышцами". Markus Wosgien — легенда в этом бизнесе, и с его знаниями и опытом, а также с поддержкой Atomic Fire, это, без сомнения, правильное решение для MEZZROW», — заявляют все участники коллектива.



Markus: «Joacim Cans из HammerFall дал ребятам наводку связаться со мной, я был удивлен, когда снова услышал название MEZZROW после такого длительного перерыва, во мне проснулось любопытство. Когда я услышал их первые пять новых треков, они меня просто потрясли! Мы немедленно вышли на связь, и в течение короткого времени возникла правильная химия для успешного сотрудничества. Поклонники трэш-метала могут рассчитывать на абсолютную жемчужину!»







