Обложка и трек-лист нового альбома MEZZROW



MEZZROW опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "Summon Thy Demons", выход которого намечен на май на Fireflash Records, подразделении Atomic Fire Records. За оформление отвечал Pär Olofsson, продюсером материала выступили Conny Welén, Ronnie Björnström и Magnus Söderman, а за сведение отвечал Ronnie Björnström (Sorcerer, Meshuggah, 220 Volt).



Трек-лист:



“King Of The Infinite Void”

“Through The Eyes Of The Ancient Gods”

“Summon Thy Demons”

“What Is Dead May Never Die”

“De Mysteriis Inmourtui”

“Beneath The Sea Of Silence”

“On Earth As In Hell”

“Blackness Fell Upon The World”

“Dark Spirit Rising”

“The End Of Everything”







