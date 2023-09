сегодня



Концертное видео MEZZROW



“Ancient Terror”, новое концертное видео группы MEZZROW, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Keep It True — Live", выходящего 27 октября.



Трек-лист:



Side A

“King Of The Infinite Void”

“Then Came The Killing”

“Beneath The Sea Of Silence”

“The Cross Of Torment”





Side B

“Summon Thy Demons”

“Ancient Terror”

“Through The Eyes Of The Ancient Gods”

“Frozen Soul”







+0 -0



просмотров: 40