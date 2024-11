сегодня



Новая песня LANDFALL



"Running In Circles", новая песня группы LANDFALL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Wide Open Sky, выход которого запланирован на 17 января на Frontiers Music Srl:



“Tree Of Life”

“SOS”

‘When The Curtain Falls”

“Running In Circles”

“No Tomorrow”

“A Letter To You”

“Coming Home”

“Intoxicated”

“Hourglass”

“Higher Than The Moon”

“Wide Open Sky”











