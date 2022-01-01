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*Обложка и трек-лист нового альбома IMMORTAL 27
*JOHN 5 стал участником MÖTLEY CRÜE 22
*VIO-LENCE расстались с гитаристом 21
*ROBERT FRIPP не парится насчёт негативной реакции на его вид... 19
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Oblivion Protocol

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OBLIVION PROTOCOL на Atomic Fire Records



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OBLIVION PROTOCOL заключили контракт с Atomic Fire Records.

«Я в полном восторге от того, что подписал контракт с Atomic Fire Records на запись нового проекта под названием OBLIVION PROTOCOL», — говорит Richard West. «Когда мои коллеги по группе Threshold решили не записывать продолжение истории Legends Of The Shires, я понял, что хочу остаться в этом мире подольше, и написал собственное продолжение под названием The Fall Of The Shires. Вместе со мной в путешествие отправились гитарист Ruud Jolie (Within Temptation), басист Simon Andersson (Darkwater) и барабанщик Darby Todd (Devin Townsend). Karl Groom из Threshold также исполнил пару отличных гитарных соло на альбоме, а вокальные и клавишные обязанности легли на меня».

Richard West's OBLIVION PROTOCOL Signs To Atomic Fire Records; Work On The Fall Of The Shires Concept Album Underway




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