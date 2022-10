сегодня



OBLIVION PROTOCOL на Atomic Fire Records



OBLIVION PROTOCOL заключили контракт с Atomic Fire Records.



«Я в полном восторге от того, что подписал контракт с Atomic Fire Records на запись нового проекта под названием OBLIVION PROTOCOL», — говорит Richard West. «Когда мои коллеги по группе Threshold решили не записывать продолжение истории Legends Of The Shires, я понял, что хочу остаться в этом мире подольше, и написал собственное продолжение под названием The Fall Of The Shires. Вместе со мной в путешествие отправились гитарист Ruud Jolie (Within Temptation), басист Simon Andersson (Darkwater) и барабанщик Darby Todd (Devin Townsend). Karl Groom из Threshold также исполнил пару отличных гитарных соло на альбоме, а вокальные и клавишные обязанности легли на меня».







+0 -0



просмотров: 154