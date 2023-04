сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома OBLIVION PROTOCOL



OBLIVION PROTOCOL опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "The Fall Of The Shires", релиз которого намечен на 26 мая на Atomic Fire.



Трек-лист:



"The Fall (Part 1)"

"Tormented"

"Public Safety Broadcast"

"This Is Not A Test"

"Storm Warning"

"Vertigo"

"Forests In The Fallout"

"The Fall (Part 2)"







+0 -0



просмотров: 182