Видео с текстом от OBLIVION PROTOCOL

OBLIVION PROTOCOL опубликовали официальное видео с текстом к новому треку "The Fall (Part 1)", который взят из выходящего 18 августа на Nuclear Blast Records альбома "The Fall Of The Shires".







