сегодня



Новое видео ISSA



"Lights Of Japan", новое видео группы ISSA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Lights Of Japan", выходящего Frontiers Music Srl:



1. Live Again

2. Lights Of Japan

3. Seize The Day

4. Stop The Rain

5. Moon Of Love

6. Chains

7. Fight To Survive

8. It's Over

9. I Give You My Heart

10. Shadow To The Light

11. I'll Be Waiting







+0 -1



просмотров: 230