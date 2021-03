сегодня



Видео с текстом от ISSA



"Blue", новое видео с текстом от группы ISSA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Queen Of Broken Hearts", выпущенного 12 марта на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



"Angels Calling"

"The Way Out"

"The Night It Rained Forever"

"I'm Here To Stay"

"Blue"

"Queen Of Broken Hearts"

"Derive"

"Without Love"

"Wait For Love"

"After The Rain"

"Die For A Life With You"







