сегодня



Новое видео ISSA



"The Way Out", новое видео группы ISSA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Queen Of Broken Hearts", выходящего 12 марта на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



"Angels Calling"

"The Way Out"

"The Night It Rained Forever"

"I'm Here To Stay"

"Blue"

"Queen Of Broken Hearts"

"Derive"

"Without Love"

"Wait For Love"

"After The Rain"

"Die For A Life With You"







+0 -0



просмотров: 77