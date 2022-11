сегодня



Новое видео ADMIRE THE GRIM



Rogue Five, новое видео ADMIRE THE GRIM, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового ЕР "Rogue Five", выход которого намечен на 13 января на Inverse Records. https://admirethegrim.bandcamp.com/







+0 -0



просмотров: 153