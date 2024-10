сегодня



Новая песня ADMIRE THE GRIM



"Crescent Moon", новая песня группы ADMIRE THE GRIM, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Resist, выход которого запланирован на 31 января на Inverse Records:



"Crescent Moon"

"Resist"

"Revolutions"

"Rivers To Surge"

"Acoustic Melodies From The Past And Present"

"Choke On Your Words"

"Hypocrite"

"Mad Queen Of The Second Sun"

"No Limits"







+0 -0



( 1 ) просмотров: 132