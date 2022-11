13 ноя 2022



Новая песня ADMIRE THE GRIM



"The Flood", новая песня ADMIRE THE GRIM, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового ЕР "Rogue Five", выход которого намечен на 13 января на Inverse Records.



Трек-лист:



The Flood

Mad Queen of the Second Sun

Admire the Grim

Rogue Five







