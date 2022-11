сегодня



Новое видео ASTERISE



"High Above the Horizon" (feat. Tristan Harders, Arnaud Menard, Katharina Stahl), новое видео ASTERISE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Two Worlds".



Трек-лист:



Intro

High Above the Horizon (feat. Tristan Harders, Arnaud Menard, Katharina Stahl)

Eternal Flame (feat. Tristan Harders, Arnaud Menard, Mateusz Karmelita)

Frozen Lake (feat. Tristan Harders, Arnaud Menard, Katharina Stahl)

Promised Land (feat. Tristan Harders, Katharina Stahl, Andi Kravljaca)

Falling Stars (feat. Tristan Harders, Arnaud Menard, Jimmy Hedlund)

Masked Parade (feat. Tristan Harders, Arnaud Menard)

Top of the World (feat. Tristan Harders, Arnaud Menard)

Funeral of Souls (feat. Tristan Harders, Arnaud Menard, Katharina Stahl)







