Новая песня ASTERISE



Twisted Ferryman feat. Tristan Harders & Sozos Michael, новая песня ASTERISE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома Tale of a Wandering Soul:



Intro

Twisted Ferryman

Into Fantasy

Raven

Wicked Dream

Drifting into Darkness

Tale of a Wandering Soul

Golden Land

Call of Whispers

Awaken

Farewell



Line-up on album:



Guitars: Bartlomiej Mezynski

Bass: Bartlomiej Mezynski

Keyboard: Dionysis Maniatakos

Orchestrations: Dionysis Maniatakos

Drums: Slawomir Siwak

Acoustic Guitar: Lukasz Wyspiarski

Guest Guitar Solo: Andi Kravljaca

Guest Bass Solo: Lubomyr Kosakovsky

Vocals: Sozos Michael

Vocals: Noah Edward Simmons

Vocals: Arnaud Menard

Vocals: Katharina Stahl

Vocals: Tristan Harders

Vocals: Garrett Campbell

Guest Choir: Aleksandra Mezynska

Guest Choir: Katarzyna Lewucha

Guest Choir: Kacper Stawski https://asterise.bandcamp.com/







