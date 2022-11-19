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Sadus

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|||| 19 ноя 2022

Новая песня SADUS



"It's The Sickness", новая песня группы SADUS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома, выход которого запланирован на Nuclear Blast Records.




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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19 ноя 2022
R
R0ck_N_R0lla
это не ебашилово в духе первых двух альбомов, это не прогрессив в духе третьего. зачем такой Садус нам нужон?

просмотров: 398

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