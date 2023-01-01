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Видео с текстом от SADUS



Scorched And Burnt, новая песня группы SADUS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из первого за 16 лет нового альбома, "The Shadow Inside", выход которого запланирован на Nuclear Blast Records на 17 ноября:



01. First Blood

02. Scorched And Burnt

03. It's The Sickness

04. Ride The Knife

05. Anarchy

06. The Devil In Me

07. Pain

08. No Peace

09. New Beginnings

10. The Shadow Inside http://www.stevedigiorgio.com/sadus







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