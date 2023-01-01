Видео с текстом от SADUS

Scorched And Burnt, новая песня группы SADUS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из первого за 16 лет нового альбома, "The Shadow Inside", выход которого запланирован на Nuclear Blast Records на 17 ноября:
01. First Blood
02. Scorched And Burnt
03. It's The Sickness
04. Ride The Knife
05. Anarchy
06. The Devil In Me
07. Pain
08. No Peace
09. New Beginnings
10. The Shadow Inside
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет