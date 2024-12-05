Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист GOJIRA зовет в веганы 53
*MARTY FRIEDMAN о причине, по которой многим японцам нравится... 47
*GENE SIMMONS: «Да мёртв ваш рок!» 31
*Альбом BLACK SABBATH попал в чарты 31
*Новое видео DREAM THEATER 29
*У вас нет такого же GIBSON'а, но с перламутровыми колками? 24
*Первый за 10 лет концерт MANOWAR в США 23
*Лидер NIGHTWISH: «Мои герои — композиторы музыки для фильмов... 21
*Барабанщика SLIPKNOT назвали лучшим 14
*Лидер DRAGONFORCE: «Атмосфера в группе просто прекрасна!» 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист GOJIRA зовет в веганы 53
*MARTY FRIEDMAN о причине, по которой многим японцам нравится... 47
*GENE SIMMONS: «Да мёртв ваш рок!» 31
*Альбом BLACK SABBATH попал в чарты 31
*Новое видео DREAM THEATER 29
[= ||| все новости группы



*

Sadus

*
| - |

|||| сегодня

SADUS расстались с барабанщиком



zoom
SADUS расстались с барабанщиком Jon'ом Allen'ом после того, как в сети появились видеозаписи, на которых 56-летний музыкант якобы физически издевается над своей партнершей Брэнди Мэй Коллинз.

Darren Travis: «После недавних обвинений в неподобающем поведении... Sadus расстаются с Jon Allen... Я не одобряю злонамеренное поведение по отношению к любому человеку».

SADUS Part Ways With Drummer JON ALLEN After Allegations Of Domestic Abuse




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 3 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

5 дек 2024
father
Барабанщик фанат Сюткина?:)
Кстати последний альбом у них ваще бомба, отличное рубилово не в последнюю очередь благодаря ебейшему барабанщику.
Like!1
5 дек 2024
P
Paffoss
Чувак справа похож на молодого побритого Кавалеру.
5 дек 2024
k
klim
Эх, а ведь это оригинальный барабанщик. И с довольно своеобразным стилем исполнения

просмотров: 340

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом