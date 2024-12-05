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SADUS расстались с барабанщиком



SADUS расстались с барабанщиком Jon'ом Allen'ом после того, как в сети появились видеозаписи, на которых 56-летний музыкант якобы физически издевается над своей партнершей Брэнди Мэй Коллинз.



Darren Travis: «После недавних обвинений в неподобающем поведении... Sadus расстаются с Jon Allen... Я не одобряю злонамеренное поведение по отношению к любому человеку».







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