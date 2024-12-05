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Вокалист GOJIRA зовет в веганы
53
MARTY FRIEDMAN о причине, по которой многим японцам нравится...
47
GENE SIMMONS: «Да мёртв ваш рок!»
31
Альбом BLACK SABBATH попал в чарты
31
Новое видео DREAM THEATER
29
все новости группы
Sadus
США
Thrash Metal
http://www.stevedigiorgio.com/sadus
Myspace:
http://www.myspace.com/sadus
5 дек 2024
:
SADUS расстались с барабанщиком
24 июл 2024
:
Видео с текстом от SADUS
20 ноя 2023
:
Новое видео SADUS
13 окт 2023
:
Видео с текстом от SADUS
2 сен 2023
:
Новая песня SADUS
19 ноя 2022
:
Новая песня SADUS
28 ноя 2017
:
SADUS работают над новым материалом
11 мар 2012
:
Барабанщик Jon Allen (SADUS/Ex-TESTAMENT) восстанавливается после удаления угрожавшего жизни тромба
сегодня
SADUS расстались с барабанщиком
SADUS расстались с барабанщиком Jon'ом Allen'ом после того, как в сети появились видеозаписи, на которых 56-летний музыкант якобы физически издевается над своей партнершей Брэнди Мэй Коллинз.
Darren Travis: «После недавних обвинений в неподобающем поведении... Sadus расстаются с Jon Allen... Я не одобряю злонамеренное поведение по отношению к любому человеку».
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5 дек 2024
father
Барабанщик фанат Сюткина?:)
Кстати последний альбом у них ваще бомба, отличное рубилово не в последнюю очередь благодаря ебейшему барабанщику.
1
5 дек 2024
P
Paffoss
Чувак справа похож на молодого побритого Кавалеру.
5 дек 2024
k
klim
Эх, а ведь это оригинальный барабанщик. И с довольно своеобразным стилем исполнения
просмотров: 340
1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
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Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Кстати последний альбом у них ваще бомба, отличное рубилово не в последнюю очередь благодаря ебейшему барабанщику.