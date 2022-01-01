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*SHARON OSBOURNE: «BRUCE DICKINSON — долбаный ушлёпок!» 27
*Лидер BEHEMOTH: «Не надо начинать» 19
*MOONSPELL отменили британский тур 11
*OZZY OSBOURNE: «Больше никакого BLACK SABBATH» 11
*Новое видео OBITUARY 10
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Royal Thunder

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19 ноя 2022 : 		 Новое видео ROYAL THUNDER

28 фев 2017 : 		 Новое видео ROYAL THUNDER

18 фев 2017 : 		 Новая песня ROYAL THUNDER

27 янв 2017 : 		 Новый альбом ROYAL THUNDER выйдет весной

18 янв 2016 : 		 ROYAL THUNDER, THE BROWNING, HELHORSE на Spinefarm Records

23 апр 2015 : 		 Новое видео ROYAL THUNDER

26 мар 2015 : 		 Новая песня ROYAL THUNDER

18 мар 2015 : 		 Новая песня ROYAL THUNDER

11 фев 2015 : 		 Новая песня ROYAL THUNDER

5 фев 2015 : 		 Обложка нового альбома ROYAL THUNDER

21 янв 2015 : 		 Новый альбом ROYAL THUNDER выйдет в апреле

17 янв 2014 : 		 ROYAL THUNDER начали запись альбома

27 июн 2013 : 		 Новый миньон ROYAL THUNDER доступен для прослушивания

24 май 2013 : 		 Акустика от ROYAL THUNDER

5 янв 2013 : 		 Новое видео ROYAL THUNDER

1 июл 2012 : 		 Гитарист ROYAL THUNDER о болезни

20 май 2012 : 		 Две песни ROYAL THUNDER

12 апр 2012 : 		 Видео с текстом от ROYAL THUNDER

14 фев 2012 : 		 ROYAL THUNDER в мае выпустят новый альбом
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|||| 19 ноя 2022

Новое видео ROYAL THUNDER



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"The Knife", новое видео ROYAL THUNDER, доступно для просмотра ниже.




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