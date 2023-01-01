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Новое видео ROYAL THUNDER
“Twice”, новое видео группы ROYAL THUNDER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Rebuilding The Mountain", выходящего 16 июня на Spinefarm.
Трек-лист:
"Drag Me"
"The Knife"
"Now Here No Where"
"Twice"
"Pull"
"Live To Live"
"My Ten"
"Fade"
"The King"
"Dead Star"
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