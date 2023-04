сегодня



Новое видео ROYAL THUNDER



“Fade”, новое видео группы ROYAL THUNDER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Rebuilding The Mountain, выходящего 16 июня на Spinefarm:



"Drag Me"

"The Knife"

"Now Here No Where"

"Twice"

"Pull"

"Live To Live"

"My Ten"

"Fade"

"The King"

"Dead Star"







