Новая песня DEATH REICH



DEATH REICH выпустят новый ЕР, получивший название “The Final Plague”, второго декабря на Non Serviam Records.



Трек-лист:



The Final Plague

The Creator

Disgrace

The Night Will Fall

Eyemaster



Композиция “The Final Plague” доступна ниже.







