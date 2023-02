сегодня



Новый альбом DEATH REICH выйдет весной



DEATH REICH опубликовали обложку и трек-лист нового альбома “Disharmony”, выход которого намечен на 17 марта на Non Serviam Records.



Трек-лист:



1. Disharmony

2. World War

3. In Serpents Skin

4. Dissimulation

5. Hysteria

6. Oblivion

7. Suffocation

8. Fall Of Kings

9. Vermin

10. Atrocity

11. The Death Of The Peace Of Westphalian





