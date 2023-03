сегодня



Новая песня DEATH REICH



Oblivion, новая песня DEATH REICH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома “Disharmony”, выпущенного на Non Serviam Records:



1. Disharmony

2. World War

3. In Serpents Skin

4. Dissimulation

5. Hysteria

6. Oblivion

7. Suffocation

8. Fall Of Kings

9. Vermin

10. Atrocity

11. The Death Of The Peace Of Westphalian







