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Новое видео A LIFE DIVIDED



"Last Man Standing", новое видео группы A LIFE DIVIDED, доступно для просмотра ниже. Немецкая электроник-индастриал группа возвращается с новым материалом. Предыдущий альбом коллектива "Echoes" был выпущен в начале 2020 года.







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