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*Новая песня BLUT AUS NORD 40
*GENE SIMMONS: «ROGER WATERS — очень талантливый парень» 23
*DEE SNIDER: «Закэнсилить меня кишка тонка!» 20
*Почему FEAR FACTORY играют то, что не писал их лидер 15
*Бывший из MEGADETH: «Я наблюдал за снижением качества матери... 13
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A_liFe [DivideD]

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10 ноя 2010 : 		 A LIFE DIVIDED на AFM Records
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Новая песня A LIFE DIVIDED



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"Disorder", новая песня группы A_LIFE [DIVIDED], доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Down The Spiral Of A Soul", который будет выпущен 7 июля этого года на AFM Records.

Мюнхенская группа A LIFE DIVIDED — неотъемлемая часть европейской рок-сцены. В 2003 году группу основал певец Jürgen Plangger (также гитарист Eisbrecher). Plangger, гитарист Tony Berger, басист Tobias Egger и барабанщик Manuel Di Camillo покорили не только сердца фанатов, но и немецкие альбомные чарты (самое высокое место — 39-е). Музыканты за свою карьеру уже получили несколько миллионов просмотров и стримов своих песен и клипов и гастролировали с такими группами, как Oomph!, Apocalyptica, Eisbrecher и Unheilig.

Материал нового альбома был записан в студии A LIFE DIVIDED под руководством Erik'a Damköhler'a, сведение и мастеринг провёл Christoph Wieczorek (Annisokay) в Sawdust Studios.




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