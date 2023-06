сегодня



Новая песня A LIFE DIVIDED



"Disorder", новая песня группы A_LIFE [DIVIDED], доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Down The Spiral Of A Soul", который будет выпущен 7 июля этого года на AFM Records.



Мюнхенская группа A LIFE DIVIDED — неотъемлемая часть европейской рок-сцены. В 2003 году группу основал певец Jürgen Plangger (также гитарист Eisbrecher). Plangger, гитарист Tony Berger, басист Tobias Egger и барабанщик Manuel Di Camillo покорили не только сердца фанатов, но и немецкие альбомные чарты (самое высокое место — 39-е). Музыканты за свою карьеру уже получили несколько миллионов просмотров и стримов своих песен и клипов и гастролировали с такими группами, как Oomph!, Apocalyptica, Eisbrecher и Unheilig.



Материал нового альбома был записан в студии A LIFE DIVIDED под руководством Erik'a Damköhler'a, сведение и мастеринг провёл Christoph Wieczorek (Annisokay) в Sawdust Studios.







+0 -0



просмотров: 83