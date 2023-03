сегодня



Новая песня A_LIFE [DIVIDED]



"Tear Down The Walls", новая песня группы A_LIFE [DIVIDED], доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Down The Spiral Of A Soul, выход которого запланирован на седьмое июля на AFM Records.







