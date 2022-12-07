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Новое видео VICTOR SMOLSKI



Self-Blinded Eyes (Instrumental Version), новое видео VICTOR SMOLSKI, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Guitar Force", выход которого намечен на 03/02/2023 на Massacre Records. http://www.victorsmolski.de







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