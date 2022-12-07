Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео METALLICA 85
*Барабанщик METALLICA: «Думали утечёт, но нет!» 41
*Видео с первого выступления PANTERA 23
*Наследники барабанщика PANTERA поддерживают выступления груп... 13
*TIM 'RIPPER' OWENS: «В ICED EARTH ни ногой!» 11
*Новое видео KATATONIA 11
*Фронтмен SODOM: «Мы никогда не меняли свою музыку» 10
*Новая песня OBITUARY 10
*Вокалист BLACK SABBATH: «Я просто выкинул этот альбом в окно... 10
*VILLE VALO: «После Джона Бонэма Lars Ulrich, пожалуй, один и... 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео METALLICA 85
*Барабанщик METALLICA: «Думали утечёт, но нет!» 41
*Видео с первого выступления PANTERA 23
*Наследники барабанщика PANTERA поддерживают выступления груп... 13
*TIM 'RIPPER' OWENS: «В ICED EARTH ни ногой!» 11
[= ||| все новости группы



*

Victor Smolski

*
| - |

|||| сегодня

Новое видео VICTOR SMOLSKI



zoom
Self-Blinded Eyes (Instrumental Version), новое видео VICTOR SMOLSKI, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Guitar Force", выход которого намечен на 03/02/2023 на Massacre Records.




Like!+5Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

7 дек 2022
gravitgroove
Звук у него мутный, а музыкальный фон до безобразия идентичн раннему Расти Кулей. Шляпа.
  Dislike!2
7 дек 2022
M
Mad Katz
Один из немногих гитаристов, способных тащить почти любое шоу без утомительного заманывания. Ронни Ромеро на него не хватило.
Like!1

просмотров: 791

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом