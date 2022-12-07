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Новое видео METALLICA
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Видео с первого выступления PANTERA
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Наследники барабанщика PANTERA поддерживают выступления груп...
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Новое видео METALLICA
85
Барабанщик METALLICA: «Думали утечёт, но нет!»
41
Видео с первого выступления PANTERA
23
Наследники барабанщика PANTERA поддерживают выступления груп...
13
TIM 'RIPPER' OWENS: «В ICED EARTH ни ногой!»
11
все новости группы
Victor Smolski
Беларусь
Symphonic Metal
http://www.victorsmolski.de
Facebook:
https://www.facebook.com/victorsmolskiofficial
7 дек 2022
:
Новое видео VICTOR SMOLSKI
26 ноя 2022
:
VICTOR SMOLSKI выпустит новый альбом зимой
31 май 2016
:
Видеоинтервью с Виктором Смольским
сегодня
Новое видео VICTOR SMOLSKI
Self-Blinded Eyes (Instrumental Version), новое видео VICTOR SMOLSKI, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Guitar Force", выход которого намечен на 03/02/2023 на Massacre Records.
http://www.victorsmolski.de
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7 дек 2022
gravitgroove
Звук у него мутный, а музыкальный фон до безобразия идентичн раннему Расти Кулей. Шляпа.
2
7 дек 2022
M
Mad Katz
Один из немногих гитаристов, способных тащить почти любое шоу без утомительного заманывания. Ронни Ромеро на него не хватило.
1
просмотров: 791
1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
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Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).