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WOLF HOFFMANN считает забавным, что UDO DIRKSCHNEIDER продол...
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WOLF HOFFMANN считает забавным, что UDO DIRKSCHNEIDER продол...
174
OZZY OSBOURNE, ROB HALFORD, GLENN DANZIG вошли в список 200 ...
31
Вокалистка ARCH ENEMY — об отношениях с DOYLE'ом
31
Лидер BEHEMOTH: «99 % современных металл-альбомов звучат роб...
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23
все новости группы
Victor Smolski
Беларусь
Symphonic Metal
Instrumental
http://www.victorsmolski.de
Facebook:
https://www.facebook.com/victorsmolskiofficial
12 янв 2023
:
Новое видео VICTOR SMOLKSI
3 янв 2023
:
Обложка и трек-лист нового альбома VICTOR SMOLSKI
7 дек 2022
:
Новое видео VICTOR SMOLSKI
26 ноя 2022
:
VICTOR SMOLSKI выпустит новый альбом зимой
31 май 2016
:
Видеоинтервью с Виктором Смольским
сегодня
Новое видео VICTOR SMOLKSI
Unity, , новое видео VICTOR SMOLSKI, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Guitar Force", выход которого намечен на 03/02/2023 на Massacre Records.
http://www.victorsmolski.de
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12 янв 2023
Red One
Самый крутой видос из всех, что я видел! Rammstein отдыхает просто.
2
12 янв 2023
WahrandPhain
кто это
2
12 янв 2023
Corpsegrinder04
Два притопа три прихлопа пролетают поезда. От судьбы куда я денусь - и не делся никуда.
1
1
12 янв 2023
K
KillTimer
100% охуенчик, ни добавить, ни отнять!
12 янв 2023
A
Aiming High
SMOLKSI))))
12 янв 2023
o
olly71
Ведь все эти шред-альбомы издаются по 100 экземпляров потому что в мире наверно больше нет тех кто может выдержать целый альбом этой нудятины да ещё за это и платить деньги но сука каждый второй гитараст из кожи вон лезет что бы при первой же возможности записать такой найух никому не нужный кроме него альбом
4
3
12 янв 2023
K
KillTimer
olly71
,
что ж ты за упоротый упрямый невежда такой? Да один рандомный такт из этой композиции принёс человечеству больше пользы и радости, чем вся твоя жизнедеятельность вместе взятая. Попробуй задуматься об этом, пока ещё не слишком поздно.
1
12 янв 2023
A
Aiming High
olly71
,
здесь,хоть и Виктор мой земляк,пожалуй соглашусь.
просмотров: 611
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