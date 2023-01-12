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Victor Smolski

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|||| сегодня

Новое видео VICTOR SMOLKSI



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Unity, , новое видео VICTOR SMOLSKI, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Guitar Force", выход которого намечен на 03/02/2023 на Massacre Records.




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КомментарииСкрыть/показать 8 )

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12 янв 2023
Red One
Самый крутой видос из всех, что я видел! Rammstein отдыхает просто.
Like!2
12 янв 2023
WahrandPhain
кто это
  Dislike!2
12 янв 2023
Corpsegrinder04
Два притопа три прихлопа пролетают поезда. От судьбы куда я денусь - и не делся никуда.
Like!1  Dislike!1
12 янв 2023
K
KillTimer
100% охуенчик, ни добавить, ни отнять!
12 янв 2023
o
olly71
Ведь все эти шред-альбомы издаются по 100 экземпляров потому что в мире наверно больше нет тех кто может выдержать целый альбом этой нудятины да ещё за это и платить деньги но сука каждый второй гитараст из кожи вон лезет что бы при первой же возможности записать такой найух никому не нужный кроме него альбом
Like!4  Dislike!3
12 янв 2023
K
KillTimer
olly71, что ж ты за упоротый упрямый невежда такой? Да один рандомный такт из этой композиции принёс человечеству больше пользы и радости, чем вся твоя жизнедеятельность вместе взятая. Попробуй задуматься об этом, пока ещё не слишком поздно.
Like!1
12 янв 2023
A
Aiming High
olly71, здесь,хоть и Виктор мой земляк,пожалуй соглашусь.

просмотров: 611

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