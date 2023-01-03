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*DAVID LEE ROTH — об отношениях с Эдом 30
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*Против STEVEN TYLER подали иск за домогательства. В 1973 19
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Victor Smolski

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|||| 3 янв 2023

Обложка и трек-лист нового альбома VICTOR SMOLSKI



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VICTOR SMOLSKI представил обложку и трек-лист нового альбома "Guitar Force", выход которого намечен на 03/02/2023 на Massacre Records:

01. Guitar Force
02. Bought And Sold
03. World Of Inspiration
04. Darkness
05. Self-Blinded Eyes
06. Satisfied
07. Chapter 3 (Concert For Violin & Oboe With Orchestra)
08. Bourree (Suite 2)
09. Menuet (Suite 2)
10. Unity




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КомментарииСкрыть/показать 6 )

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3 янв 2023
A
Aiming High
А чего свежий видос не вставили? https://www.youtube.com/watch?v=z_b_WcqPxb4&t=1s
3 янв 2023
T
Toney Moon
Почему новость не в отечественном разделе?
3 янв 2023
A
Aiming High
Toney Moon, потому что,хоть Виктор по национальности и беларус,но является гражданином ФРГ.Соответственно и его группа Almanac состоит из фирменных музыкантов.
3 янв 2023
YNWA
Ну, обложка, конечно, говно ещё то.
4 янв 2023
P
Petrucci
Тут хлеб,там нестроевичь,медиатор неправильно держит,плечо задрано... Новичковый уровень,крч...(С) )))

просмотров: 1621

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