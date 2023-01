3 янв 2023



Обложка и трек-лист нового альбома VICTOR SMOLSKI



VICTOR SMOLSKI представил обложку и трек-лист нового альбома "Guitar Force", выход которого намечен на 03/02/2023 на Massacre Records:



01. Guitar Force

02. Bought And Sold

03. World Of Inspiration

04. Darkness

05. Self-Blinded Eyes

06. Satisfied

07. Chapter 3 (Concert For Violin & Oboe With Orchestra)

08. Bourree (Suite 2)

09. Menuet (Suite 2)

10. Unity http://www.victorsmolski.de







+5 -0



( 6 ) просмотров: 1621