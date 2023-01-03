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С Новым годом!
42
DAVID LEE ROTH — об отношениях с Эдом
30
OZZY OSBOURNE, ROB HALFORD, GLENN DANZIG вошли в список 200 ...
21
Против STEVEN TYLER подали иск за домогательства. В 1973
19
PANTERA: вид сзади от Rob'a
17
все новости группы
Victor Smolski
Беларусь
Symphonic Metal
Instrumental
http://www.victorsmolski.de
Facebook:
https://www.facebook.com/victorsmolskiofficial
3 янв 2023
:
Обложка и трек-лист нового альбома VICTOR SMOLSKI
7 дек 2022
:
Новое видео VICTOR SMOLSKI
26 ноя 2022
:
VICTOR SMOLSKI выпустит новый альбом зимой
31 май 2016
:
Видеоинтервью с Виктором Смольским
3 янв 2023
Обложка и трек-лист нового альбома VICTOR SMOLSKI
VICTOR SMOLSKI представил обложку и трек-лист нового альбома "Guitar Force", выход которого намечен на 03/02/2023 на Massacre Records:
01. Guitar Force
02. Bought And Sold
03. World Of Inspiration
04. Darkness
05. Self-Blinded Eyes
06. Satisfied
07. Chapter 3 (Concert For Violin & Oboe With Orchestra)
08. Bourree (Suite 2)
09. Menuet (Suite 2)
10. Unity
http://www.victorsmolski.de
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3 янв 2023
A
Aiming High
А чего свежий видос не вставили?
https://www.youtube.com/watch?v=z_b_WcqPxb4&t=1s
3 янв 2023
T
Toney Moon
Почему новость не в отечественном разделе?
3 янв 2023
A
Aiming High
Toney Moon
,
потому что,хоть Виктор по национальности и беларус,но является гражданином ФРГ.Соответственно и его группа Almanac состоит из фирменных музыкантов.
3 янв 2023
YNWA
Ну, обложка, конечно, говно ещё то.
4 янв 2023
грозакоммунистов
YNWA
,
не поспоришь
4 янв 2023
P
Petrucci
Тут хлеб,там нестроевичь,медиатор неправильно держит,плечо задрано... Новичковый уровень,крч...(С) )))
просмотров: 1621
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Рецензии
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Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).