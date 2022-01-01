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*Лидер GUNS N' ROSES попал микрофоном в лицо женщине 13
*Наследники барабанщика PANTERA поддерживают выступления груп... 13
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The Zenith Passage

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THE ZENITH PASSAGE на Metal Blade Records



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Metal Blade Records объявили о подписании контракта с группой THE ZENITH PASSAGE, в состав которой входят участники The Faceless и Cynic.

«Мы очень рады объявить, что подписали контракт с Metal Blade Records. Это невероятная возможность и огромная мечта каждого члена The Zenith Passage войти в этот эклектичный и дальновидный состав, полный друзей, героев и легенд. Мы раздвинули свои границы во всех направлениях на этом и последующих альбомах, это были одни из самых эмоционально и физически сложных музыкальных произведений в нашей карьере, которыми мы очень гордимся и не можем дождаться того момента, когда они станут частью инновационного наследия Metal Blade и мы сможем поделиться ими со всеми вами!»

THE ZENITH PASSAGE Signs To Metal Blade Records; Two New Albums On The Way




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